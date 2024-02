Carabinieri, operativa Tenenza di Castel Volturno

È operativa, da questa mattina, la Tenenza dei Carabinieri di Castel Volturno (CE) con sede in viale degli Ibiscus.

Il Reparto, retto da un ufficiale e con una forza di 32 unità, ha accorpato i Comandi Stazione di Castel Volturno e Castel Voltuno -Pinetmare.

Opererà quindi su un territorio di circa 72Kmq (di cui 27 Km di fascia costiera) con un’utenza di oltre 22.000 cittadini (14.800 circa a Castel Volturno e 7.500 nella frazione Pinetamare) nonchè una popolazione extracomunitaria di immigrati, non censita, stimata tra le 15.000 e le 20.000 unità.

Alla criminalità organizzata, già presente e fortemente radicata nel tessuto sociale, si è aggiunta, già da tempo, quella derivata dalla massiccia presenza di immigrati da paesi extracomunitari, in prevalenza africani, che ha determinato un incremento esponenziale delle attività delittuose, in particolare del traffico di sostanze stupefacenti e sfruttamento della prostituzione.

L’istituzione della Tenenza, che rappresenta la risposta concreta dell’Arma dei Carabinieri alla richiesta di sicurezza della cittadinanza castellana, rafforza la presenza dello Stato in un’area “critica” della provincia di Caserta e consolida l’azione di contrasto alla micro e macro criminalità.

Il provvedimento ordinativo adottato ha consentito di abbattere i costi di locazione passiva, essendo la nuova struttura demanio dello Stato e consentirà una maggiore proiezione esterna.

Sono stati infatti razionalizzati i servizi logistici e quelli di ricezione del pubblico, permettendo il recupero di personale per i servizi esterni. Il presidio sarà operativo 24 ore su 24 e rappresenta un nodo nevralgico per assicurare la prossimità al cittadino, su cui si fonda da sempre la missione dell’Arma dei Carabinieri.

A reggere il comando, che sarà alle dipendenze dirette del Reparto Territoriale di Mondragone, sarà il Sottotenente Roberto Fanelli, 48enne, foggiano, Ufficiale di comprovate doti professionali, con pregresse esperienze in Lombardia, in particolare, a Rozzano, Villasanta e Trezzano sul Naviglio.

Con l’istituzione della nuova Tenenza l’Arma rafforza le attenzioni su una parte del territorio casertano, che ha evidenziato maggiore fragilità. Una presenza che è stata sempre costante e pervasiva come dimostrano anche le operazioni messe a segno nell’ultimo periodo. Su tutte, si ricordano l’arresto di 9 persone, il 26 luglio scorso, di altre 6, il 25 settembre, per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Due dei sottoposti a fermo di indiziato di delitto per numerose rapine con il metodo della “spaccata”, nel corso dell’operazione del 29 gennaio, erano domiciliati proprio a Castel Volturno.

Nel corso dello scorso anno, sono stati effettuati 78 arresti e deferiti, in stato di libertà, 350 soggetti. Nel corso dei servizi, sono state controllate circa 1000 persone.