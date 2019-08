Carabinieri trovano 430 grammi di cocaina in un’auto a Scampia.

Avrebbero fruttato circa 150mila euro i 430 grammi di cocaina purissima sequestrati a Napoli, dai carabinieri della stazione Quartiere 167, in una vettura abbandonata in Via Gran Paradiso, nella zona di Scampia.

La vettura, con i numeri di telaio contraffatti, intestata a un soggetto inesistente, era utilizzata verosimilmente come base di stoccaggio per la piazza di spaccio locale.

La droga era avvolta in 8 involucri di cellophane nascosti sotto il vano destinato alla ruota di scorta.

Tagliata e poi introdotta nel “mercato”, la coca avrebbe fruttato alla criminalità introiti per circa 150 mila euro. Le indagini dei militari puntano a individuare chi utilizzasse materialmente il veicolo. (ANSA).