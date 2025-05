Carabinieri trovano armi e droga sui Monti Lattari

- pubblicità -

I Carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia hanno avviato l’operazione “Continuum bellum” per la ricerca di armi e droga sui Monti Lattari.

Con il supporto dello squadrone eliportato Cacciatori Calabria, i militari hanno setacciato la zona rurale di Gragnano, trovando, nelle diverse grotte e insenature presenti lungo il costone roccioso della zona denominata Castello, una busta con all’interno 1 kg di marijuana e un altro involucro con dentro altri 120 grammi della stessa sostanza.

Sotto la terra anche diverse armi pronte all’uso, due pistole con matricola abrasa, due fucili da caccia e 107 munizioni. Insieme alle armi e alle munizioni sono stati trovati tre caricatori e una bomboletta spray lubrificante per le armi.

Durante le operazioni di rastrellamento i Carabinieri hanno denunciato un 26enne del posto sorpreso a via Aurano, nei pressi di una struttura scolastica in stato di abbandono, in possesso di un coltello a scatto.