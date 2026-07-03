Cardarelli, 23enne morta in sala operatoria, sequestrata salma

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La Procura di Napoli ha disposto il sequestro della salma della 23enne originaria del Napoletano deceduta oggi durante un intervento chirurgico all’ospedale Antonio Cardarelli.

La giovane è morta mentre era in sala operatoria e i familiari, sconvolti dall’accaduto, hanno presentato una denuncia chiedendo di fare piena luce sulle cause del decesso.

Indagine affidata alla sezione Lavoro e colpe professionali

Il fascicolo è stato assegnato ai magistrati della sezione Lavoro e colpe professionali della Procura, coordinata dal procuratore aggiunto Antonio Ricci, struttura competente per i casi che riguardano presunti errori medici, responsabilità professionali o criticità nelle procedure sanitarie.

Il sequestro del corpo è un atto dovuto per consentire: l’esecuzione dell’autopsia, gli accertamenti medico-legali, la ricostruzione delle fasi dell’intervento, la verifica delle condizioni cliniche della paziente prima dell’operazione.

Il Cardarelli e la ricostruzione dei fatti

Al momento non sono stati diffusi dettagli sulle circostanze che hanno portato alla morte della giovane. L’ospedale Cardarelli, come da prassi, fornirà alla magistratura tutta la documentazione clinica e operatoria necessaria per chiarire eventuali responsabilità o complicazioni impreviste.

La denuncia dei familiari

La famiglia della 23enne ha chiesto che venga accertato ogni aspetto dell’intervento e delle procedure adottate. La denuncia ha attivato immediatamente il protocollo previsto nei casi di morte in ambito sanitario.

La nota del Cardarelli

L’Azienda ospedaliera Cardarelli esprime il suo cordoglio e la vicinanza ai familiari della giovane paziente deceduta in data odierna presso questo ospedale.

La giovane paziente si era sottoposta ad un delicato intervento lo scorso 29 giugno, ma a seguito di complicanze post-operatorie necessitava di un re-intervento, malgrado il quale, a distanza di poche ore, decedeva in terapia intensiva nella mattinata odierna.

L’Azienda ha immediatamente avviato tutte le previste procedure istituzionali, sia regionali che ministeriali, utili agli approfondimenti del caso.