Martedì 18 giugno si terrà l’Open Day del nuovo asilo nido aziendale dell’ospedale Antonio Cardarelli, uno spazio confortevole e sicuro pensato per ospitare i figli dei dipendenti e migliorare quindi le condizioni di lavoro delle mamme e dei papà che prestano servizio in ospedale. Il nido avrà al più presto uno spazio anche per i bambini di quanti arrivano in visita ai degenti.

