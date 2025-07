Cardinale Sepe inviato di pace in Ucraina

- pubblicità -

Papa Leone XIV ha nominato il cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo emerito di Napoli, Suo Inviato Speciale alla celebrazione del 650° anniversario della creazione della Metropolia di Halyč (successivamente Lviv dei Latini), prevista a Leopoli, presso la Cattedrale di Santa Maria Assunta, il 6 settembre 2025.

“Sono onorato della decisione del Santo Padre”, ha commentato il Cardinale Sepe, “porterò a Leopoli i valori di Napoli Città della Pace”.

Questo incarico è anche il riconoscimento per il lavoro di Sepe come messaggero di pace nel mondo. Il porporato ha ricoperto diversi incarichi nel campo della diplomazia.

Prima di approdare alla Santa Sede come segretario del Grande Giubileo del Duemila, Sepe è stato nel servizio diplomatico della Santa Sede lavorando in Brasile e poi ha ricoperto il ruolo di assessore nella segreteria di Stato vaticana. Successivamente prefetto della Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli, un impegno che gli ha consentito di girare il mondo.