Carenze igienico sanitarie, Polizia Municipale chiude locale in Piazza Cavour

Un’operazione congiunta che ha visto impegnati gli agenti dell’Unità Operativa Stella della Polizia Locale, la Polizia di Stato, personale dell’Azienda Sanitaria Locale e i Vigili del Fuoco ha portato alla sospensione dell’attività di un locale di somministrazione, nel quale sono state accertate numerose violazioni delle norme sanitarie, ambientali e di sicurezza nei luoghi di lavoro. I controlli hanno riguardato un’attività con sede in piazza Cavour, con ambienti di servizio e cucina ubicati nella vicina via Mario Pagano.

La Polizia Locale ha accertato quattro violazioni amministrative. In particolare, sono state rilevate irregolarità in materia di inquinamento acustico, violazioni delle disposizioni comunali sulla corretta gestione e differenziazione dei rifiuti, nonché inosservanze del Regolamento di Polizia Urbana e del Codice della Strada per l’installazione di tende e insegne senza le necessarie autorizzazioni.

L’ASL ha riscontrato otto non conformità, di cui quattro classificate come significative e quattro come gravi. Un ingente quantitativo di generi alimentari sprovvisti di tracciabilità e in cattivo stato di conservazione è stato sottoposto a sequestro sanitario e, di conseguenza, l’attività è stata sospesa.

I Vigili del Fuoco, infine, hanno rilevato ipotesi di reato riconducibili alla mancata adozione delle misure di prevenzione incendi a tutela dell’incolumità dei lavoratori e all’omessa presentazione della segnalazione certificata di inizio attività antincendio per gli impianti di produzione di calore utilizzati.

L’operazione conferma l’impegno congiunto delle istituzioni nel garantire il rispetto delle norme a tutela della salute pubblica, della sicurezza dei lavoratori e della civile convivenza.