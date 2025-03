Carnevale sicuro, campagna GdF

- pubblicità -

Nell’ultima settimana, nell’ambito di un piano straordinario di controlli volti a contrastare la vendita di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute in vista del Carnevale, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno sequestrato oltre 1 milione di articoli non sicuri, privi di etichettatura conforme e, in alcuni casi, contraffatti.

All’esito degli interventi dei Reparti delle Fiamme Gialle, sono state segnalate 33 persone alla locale Camera di Commercio per violazioni al Codice del Consumo, per l’irrogazione delle previste sanzioni amministrative, per un massimo di 30.000 euro.

Altre 5 sono state denunciate alle competenti Autorità Giudiziarie, a vario titolo, per i reati di contraffazione, frode in commercio e ricettazione.

Tra i prodotti sequestrati figurano, in particolare, maschere, cravatte, guanti, palline, decorazioni, stelle filanti, brillantini, addobbi, gadget per la festività e mazze in plastica, nonché parrucche e prodotti per la cura della persona.

La merce, destinata in larga parte ai bambini, è stata individuata presso esercizi commerciali e magazzini a Napoli (tra i quartieri San Carlo all’Arena e Vicaria, San Giovanni a Teduccio, Vomero e Zona industriale) nella zona nord della Provincia (Caivano, Casandrino, Casavatore, Grumo Nevano, Frattaminore e Casoria), est (Quarto, Qualiano, Marano di Napoli, Palma Campania, Nola e Volla) e oplontina (Torre Annunziata e Castellammare di Stabia).

La merce sequestrata, qualora immessa sul mercato, avrebbe potuto generare profitti illeciti per decine di migliaia di euro, mettendo a rischio la salute dei consumatori, per l’eventuale presenza di materiale nocivo.