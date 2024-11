Carta del Docente o Carta delle Furberie?

- pubblicità -

Con i 500 euro previsti per corsi di formazione e aggiornamento software, gli insegnanti comprano oggetti impropri come rasoi, macchine da pop corn o per cucire, arricciacapelli e lavatrici. Tutto questo è possibile grazie a negozi che sottobanco eludono i controlli e violano la legge. L’inviato Luca Abete è andato a smascherarli prove alla mano, i dettagli nel servizio.

Luca Abete ci spiega che ogni insegnante ha a disposizione 500 euro da spendere per acquistare libri, eventi culturali, corsi di formazione, dispositivi elettronici per l’attività didattica e altro ancora. L’inviato spiega però che c’è chi si approfitta della Carta del Docente, comprando elettrodomestici che non hanno a che fare con la didattica. E chi lo fa rischia grosso