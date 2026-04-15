Casalesi, sequestrati beni per oltre 2 milioni

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La Direzione investigativa antimafia di Napoli ha eseguito un maxi sequestro da oltre 2 milioni di euro nei confronti di tre affiliati al clan dei casalesi. Su proposta congiunta del procuratore di Napoli e del direttore della Dia, la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha emesso due decreti che riguardano 4 società, 5 immobili, 2 autovetture e 24 rapporti finanziari.

Il primo provvedimento è stato notificato a Dante Apicella, imprenditore edile considerato un importante affiliato del clan e già coinvolto nel processo Spartacus. Nel 2022 era stato destinatario di un’ordinanza nell’ambito di un’altra indagine.

Apicella, legato alla famiglia Schiavone, aveva costruito un vero e proprio monopolio nel settore dei marmi, dei porfidi e dei materiali per la cantieristica stradale, operando sia negli appalti privati sia — soprattutto — in quelli pubblici.

Secondo gli investigatori, l’imprenditore gestiva attività commerciali attraverso un sistema di “scatole cinesi”; reinvestiva capitali illeciti del clan nei lavori pubblici, e si avvaleva della complicità del genero Luigi Scalzone, anch’egli colpito da un sequestro, che contribuiva alla gestione di imprese edili, alcune direttamente riconducibili a lui, altre intestate a prestanomi.

Il secondo decreto riguarda una villa con terreno riconducibile a Maurizio Capasso, storico affiliato della fazione Russo del clan dei casalesi, già condannato in via definitiva.

Capasso, figura di rilievo nelle dinamiche interne del gruppo, secondo gli inquirenti: ricopriva ruoli strategici nelle estorsioni; gestiva il reinvestimento dei proventi illeciti; eseguiva gli ordini dei familiari dei detenuti, e curava i rapporti con il mondo politico locale, in particolare con Antonio Corvino, all’epoca esponente della giunta comunale.

Gli investigatori lo consideravano un collante tra il clan e l’allora candidato Corvino, uno dei più attivi nel garantire l’interlocuzione del gruppo criminale con gli ambienti istituzionali.