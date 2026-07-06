Casalnuovo, consigliera comunale aggredita

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“Siamo stati aggrediti in strada per il mio ruolo politico”. La denuncia è della consigliera comunale di opposizione di Casalnuovo di Napoli, Katia Iorio, che era candidata sindaco.

“Oggi, 4 luglio 2026, io, mio marito e mia figlia siamo stati brutalmente aggrediti. Abbiamo riportato tutti varie lesioni – scrive Katia Iorio – come attestano i referti rilasciati dal Pronto Soccorso della Villa dei Fiori di Acerra. A me hanno asportato 3 ciocche di capelli e ripetutamente presa a pugni in testa. Lo stesso trattamento è stato riservato a mio marito e mia figlia. Siamo indignati ed impauriti, soprattutto perché questo gesto si verifica dopo le molteplici minacce ricevute nei giorni scorsi e che abbiamo sempre denunciato ai carabinieri della tenenza di Casalnuovo di Napoli intervenuti sul posto”.

Secondo la consigliera “all’apparenza potrebbero sembrare futili motivi di liti familiari, ma da informazioni pervenute nelle ultime ore si apre uno scenario completamente diverso e legato al mio ruolo politico. Non farò nessun passo indietro nonostante l’ennesima intimidazione. Oggi ho denunciato e continuerò a denunciare tutto alle autorità competenti, tutto. Siamo scossi, ma non molliamo”.