Casamicciola non dimentica, 3 anni fa l’alluvione e la frana

A tre anni dall’alluvione del 26 novembre 2022, Casamicciola Terme si prepara a ricordare quella tragica mattina che ha segnato per sempre la storia dell’isola.

Una ferita profonda che il tempo non cancella e che continua a chiedere memoria, responsabilità e impegno.

Alle ore 9:30, al Celario, luogo simbolo della tragedia, l’Amministrazione comunale, alla presenza del Commissario alla ricostruzione, on. Giovanni Legnini, deporrà una corona di fiori per onorare coloro che hanno perso la vita e rinnovare la consapevolezza di quanto accaduto.

A seguire, alle ore 10:30, presso la Sala Consiliare del Comune di Casamicciola Terme, si terrà un momento di ricordo e riflessione alla presenza del Commissario Legnini, delle autorità civili e militaria e di una rappresentanza di studenti dell’Istituto “E. Mattei”.

Sarà presente anche il Prefetto di Napoli, dott. Michele di Bari, insieme al Capo del Dipartimento Casa Italia, dott. Luigi Ferrara, la cui partecipazione testimonia l’attenzione delle istituzioni nazionali verso un territorio che porta ancora i segni profondi della tragedia e che oggi è interessato da interventi strategici per la messa in sicurezza, il consolidamento e il recupero delle aree più fragili.

Sarà l’occasione per fare il punto sugli interventi già avviati, su quelli in fase di realizzazione e sulle ulteriori azioni necessarie per ridurre il rischio e proteggere una comunità che rimane vulnerabile e che necessita di continuità, risorse e presenza istituzionale.

La giornata si concluderà alle ore 18:00 con la Santa Messa di suffragio nella Basilica di Santa Maria Maddalena, in memoria delle vittime dell’alluvione.