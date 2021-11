Case popolari e irregolarità a Pozzuoli, il servizio di Luca Abete a Striscia la Notizia.

Luca Abete è andato a Pozzuoli per un clamoroso caso di edilizia popolare costruita per far fronte all’emergenza abitativa post sisma del 1980.

Ma quella che doveva essere una sistemazione provvisoria è diventata definitiva, con diversi illeciti e situazioni ai limiti della disperazione.

L’inviato di Striscia a provato a parlarne col sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia.

Qui il servizio

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/pozzuoli-case-popolari-e-irregolarita_75478.shtml