Caso Bari, si muove la giustizia sportiva

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La Procura della Federcalcio si muove. Il capo dell’ufficio, Giuseppe Chinè, ha chiesto ai magistrati di Bari gli atti dell’inchiesta che coinvolge Aurelio De Laurentiis e suo figlio Luigi, indagati per false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta nell’ambito della crisi finanziaria della SSC Bari. La richiesta arriva all’indomani delle perquisizioni effettuate dalla Guardia di Finanza nelle sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro.

L’accusa: perdite per 30 milioni e richiesta di liquidazione giudiziale

Secondo la Procura di Bari, la società biancorossa avrebbe accumulato perdite per circa 30 milioni di euro tra il 2019 e il 2025, precipitando verso l’insolvenza. Dopo la retrocessione in Serie C del 22 maggio, la Procura ha chiesto la liquidazione giudiziale del club, la procedura che ha sostituito il fallimento.

Gli indagati – Luigi De Laurentiis, amministratore unico del Bari, e Aurelio, presidente del Napoli e legale rappresentante della Filmauro – si sono detti «esterrefatti» dalle contestazioni, convinti che «la loro posizione sarà rapidamente chiarita» e auspicando «la tempestiva archiviazione».

Il caso Caprile: la plusvalenza “sottratta” al Bari

Al centro dell’indagine c’è la cessione del portiere Elia Caprile, considerata dagli inquirenti un tassello decisivo nel presunto dissesto.

Secondo la ricostruzione: il Bari acquista Caprile dal Leeds; nel luglio 2023 lo rivende al Napoli per 2,2 milioni; il Napoli lo presta all’Empoli; poi lo cede al Cagliari per circa 8 milioni, generando una plusvalenza di 7 milioni.

Per la Procura, quella plusvalenza sarebbe stata “totalmente sottratta alla SSC Bari”, aggravando la situazione finanziaria del club.

Le perquisizioni hanno riguardato anche tre ex direttori sportivi – Ciro Polito, Cristiano Giuntoli e Mauro Meluso – e il procuratore Graziano Battistini. Nessuno di loro risulta indagato.

Una crisi che arriva nel pieno delle polemiche

La bufera giudiziaria esplode mentre è in corso la gara per la gestione dello stadio San Nicola: la SSC Bari è l’unica società ad aver partecipato al bando, ma la procedura di liquidazione giudiziale potrebbe comportarne l’esclusione.

Il caso si inserisce in un clima già teso, segnato dalle critiche sulla gestione del club negli ultimi anni e dalla richiesta, avanzata da più parti, di una cessione della società dopo la retrocessione.

Bari, un ciclo che si ripete: dal salvataggio del 2018 al nuovo crac

La famiglia De Laurentiis aveva “salvato” il Bari nel 2018, dopo il fallimento della FC Bari 1908 di Cosmo Giancaspro, a sua volta reduce dal crac dell’era Matarrese nel 2014. Fu l’allora sindaco Antonio Decaro ad assegnare ai De Laurentiis il titolo sportivo, con l’obiettivo di riportare la squadra verso la Serie A.

Oggi quella speranza sembra nuovamente infrangersi: conti in rosso, retrocessione, procedura di liquidazione e un’inchiesta che coinvolge i vertici del gruppo.

La mossa della Procura Figc

La richiesta degli atti da parte della Procura federale apre ora il fronte sportivo: Chinè dovrà valutare se esistono profili di responsabilità disciplinare per i dirigenti e per le società coinvolte.

La vicenda, già complessa sul piano penale e societario, rischia dunque di avere ripercussioni anche sul sistema calcio.