Caso Zannini, indagato Presidente Provincia Caserta

I carabinieri del Comando Provinciale di Caserta, in particolare il Reparto Territoriale di Aversa, sono impegnati da questa mattina in una serie di perquisizioni presso gli uffici della Provincia di Caserta, ubicati nell’area Saint Gobain.

Tali operazioni si concentrano in particolare sugli uffici del presidente Giorgio Magliocca, attualmente sotto indagine.

L’attenzione dei carabinieri si estende ai settori relativi all’edilizia e alla viabilità, nell’ambito di un’inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Quest’ultima si sta focalizzando su un presunto sistema di appalti che sarebbe stato utilizzato in cambio di tangenti, ovvero il pagamento di somme di denaro per ottenere vantaggi illeciti.

Questa indagine rappresenta un ulteriore sviluppo di un caso simile che ha coinvolto precedentemente il consigliere regionale Giovanni Zannini. Zannini, oltre ad essere un membro del consiglio regionale, ricopre la carica di presidente della Commissione Ambiente della Regione Campania ed è anch’egli sotto inchiesta per corruzione. Ad inizio ottobre, era stato già sottoposto a delle perquisizioni da parte dei carabinieri. Oggi, i militari del Reparto Territoriale di Aversa, che avevano già condotto accertamenti nei confronti di Zannini, si sono recati presso l’ufficio di Magliocca alla Provincia di Caserta per eseguire ulteriori perquisizioni. Queste operazioni si sono estese anche all’abitazione di Magliocca a Pignataro Maggiore, il Comune in cui risiede e in cui svolge anche il ruolo di sindaco. Nel complesso, le perquisizioni compiute sono undici e riguardano dieci persone indagate. Oltre a Giorgio Magliocca, tra gli indagati vi sono anche alcuni dipendenti pubblici e imprenditori. I reati ipotizzati comprendono la corruzione, che si riferisce all’abuso della propria posizione per ottenere vantaggi illeciti, la frode nelle forniture pubbliche, quindi l’inganno nella gestione di forniture ai danni della pubblica amministrazione, e il subappalto non autorizzato, che riguarda l’esecuzione di lavori o servizi affidati illecitamente a terzi.