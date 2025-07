Castel Volturno commemora i poliziotti Rossi, Alighieri e D’Alessandro

- pubblicità -

Giovedì mattina, presso il commissariato di pubblica sicurezza di Castel Volturno (Caserta), si è svolta la cerimonia di intitolazione del piazzale interno alla memoria del sovrintendente capo Gabriele Rossi, del vice sovrintendente Francesco Alighieri e dell’agente scelto Pasquale D’Alessandro, riconosciuti dal Presidente della Repubblica, per il loro sacrificio, Medaglia d’argento al Valor civile.

L’evento si è svolto alla presenza del direttore centrale per gli Affari generali e le Politiche del personale della Polizia di Stato Armando Forgione, in rappresentanza del capo della Polizia Vittorio Pisani, e del questore di Caserta Andrea Grassi. Presenti anche i familiari delle vittime e le autorità civili e religiose del territorio.

L’intitolazione è stata occasione per il rinnovo della memoria dei poliziotti caduti nell’adempimento del proprio dovere, che mira a onorare il sacrificio di coloro che hanno perso la vita servendo lo Stato.

La celebrazione si è aperta con gli interventi del Direttore centrale, del Questore, e dei familiari dei poliziotti commemorati. Subito dopo si è proceduto alla scopertura e benedizione della targa di intitolazione del piazzale da parte dell’arcivescovo di Capua e Caserta Pietro Lagnese, e del cappellano della Polizia di Stato Enzo Carnevale.

Durante l’evento è stata data lettura delle motivazioni che hanno portato all’intitolazione.

Nel settembre del 2008, impegnati in un servizio di controllo del territorio lungo la strada statale Nola – Villa Literno, il sovrintendente capo Gabriele Rossi e il vice sovrintendente Francesco Alighieri, durante l’inseguimento di una vettura sospetta che non si era fermata all’alt, rimasero coinvolti in un tragico incidente. A causa delle gravissime ferite riportate i due poliziotti persero la vita.

Nello stesso episodio rimase ferito l’autista, assistente capo coordinatore Davide Fischetti, presente alla cerimonia.

Nel settembre del 2004, l’assistente della Polizia di Stato Pasquale D’Alessandro, alla guida dell’autovettura di servizio, mentre partecipava ad un’operazione finalizzata all’intercettazione di pericolosi malviventi, si scontrò con l’auto condotta da un pregiudicato che procedeva a folle velocità, riportando gravissime lesioni che ne causarono il decesso poco dopo il trasporto in ospedale. Nello stesso episodio, rimase ferito l’assistente capo coordinatore Domenico Mallozzi, presente alla cerimonia.