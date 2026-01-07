Castel Volturno, muore la 33enne nigeriana picchiata dall’ex

- pubblicità -

È deceduta in ospedale la 33enne di origine nigeriana che dieci giorni fa era stata trovata in fin di vita nel cortile di una villetta a schiera a Castel Volturno (Caserta), dopo una violenta aggressione da parte dell’ex compagno, un connazionale di 32 anni.

Negli ultimi giorni del 2025, la Polizia di Stato era intervenuta in seguito alla segnalazione di una lite tra un uomo e una donna. Arrivati sul posto, gli agenti del commissariato di Castel Volturno avevano trovato la donna riversa a terra, gravemente ferita; l’uomo in casa, con il polso fasciato e tracce di sangue sui vestiti, in compagnia di un amico.

Secondo gli accertamenti, l’ex compagno l’avrebbe picchiata con estrema violenza, utilizzando anche una scopa come oggetto contundente.

La Procura di Santa Maria Capua Vetere aveva disposto il fermo del 32enne, poi convalidato dal gip, che aveva emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per tentato omicidio.

Con la morte della vittima, l’imputazione è destinata a trasformarsi in omicidio, aggravando in modo significativo la posizione dell’uomo.