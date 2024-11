Cede tettoia, travolto operaio a Pompei

- pubblicità -

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel cantiere del Maximall di Pompei, dove un operaio di 29 anni è stato travolto dal crollo di una tettoia.

L’uomo ha riportato politraumi da schiacciamento ed è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare di Napoli.

Le sue condizioni sono critiche, ma stabili.

Il gravissimo incidente ha avuto conseguenze sul cantiere che è stato posto sotto sequestro.

Il Gruppo Irgen RE esprime tutta la sua apprensione e vicinanza nei confronti dell’operaio coinvolto nell’incidente in cantiere avvenuto stamane.

La squadra di soccorso e di sicurezza a presidio di Maximall Pompeii è intervenuta tempestivamente a supporto e ha contribuito al soccorso immediato del lavoratore. Siamo in contatto diretto con l’Ospedale del Mare di Napoli dove l’operaio è stato ricoverato al quale abbiamo chiesto di ricevere aggiornamenti sul suo stato di salute: “L’infortunato ha già trascorse alcune ore dal forte trauma e si è ripreso. Al momento è cosciente e vigile e non ha riportato gravi conseguenze. Rimane comunque ricoverato per gli accertamenti clinici. Non ha riportato fratture ed è fuori pericolo.”

La caduta è avvenuta a seguito del cedimento di una tettoia nel cantiere del nuovo centro commerciale Maximall Pompeii, causata dal maltempo che ha imperversato negli ultimi giorni; le forze dell’ordine stanno effettuando le opportune verifiche.

Da sempre la sicurezza è al centro dell’attenzione di Irgen RE e le lavorazioni si sono svolte nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla legge.