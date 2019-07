Cede trave alla Casa della Fontana Piccola a Pompei.

Un cedimento di una trave è avvenuto in una Domus del sito archeologico di Pompei a causa del maltempo di oggi. Una trave ha ceduto in una delle più eleganti Domus della città antica, la “Casa della Fontana Piccola”, restaurata con i fondi del Grande progetto Pompei e riaperta nel 2015.

La “Casa della Fontana Piccola” si trova in via Mercurio, nei pressi del Foro. Il cedimento, di una trave di recente realizzazione, è avvenuto poco dopo le 15, in seguito alle piogge intense della mattinata che non hanno però rallentato il flusso di turisti in visita agli Scavi.

Al momento del cedimento un gruppo di turisti si trovava nella Domus, ma nessuno è rimasto ferito.Il personale della Sovrintendenza archeologica di Pompei è intervenuto, puntellando la trave. La fontana piccola che si trova nella casa, appartenuta probabilmente ad un ricco residente, non ha subito danni. Salvi anche gli affreschi alle pareti.