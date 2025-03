Celebrato il Precetto Pasquale Militare Interforze

- pubblicità -

Martedì mattina presso la Basilica Santuario “Incoronata Madre del Buon Consiglio” di Capodimonte, si è tenuto il Precetto Pasquale Interforze.

La celebrazione eucaristica, organizzata dal Presidio Militare Interforze di Napoli congiuntamente all’Ordinariato Militare per l’Italia XII zona pastorale Campania e Basilicata, è stata presieduta dall’Ordinario militare per l’Italia Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Santo Marcianò, insieme ai cappellani militari del decanato.

Dopo i riti introduttivi, la platea ha avuto la gioia di accogliere per un fraterno saluto il Cardinale Sua Eminenza Reverendissima Mons. Domenico Battaglia della Diocesi di Napoli.

A seguire, gli interventi del Comandante logistico della Marina Militare e Comandante del Presidio Militare Interforze di Napoli ammiraglio di squadra Salvatore Vitiello e del Decano dei Cappellani militari della XII zona pastorale Campania e Basilicata don Claudio Mancusi.

“Oggi, in questo magnifico luogo, collocato in una posizione meravigliosa quale è la collina di Capodimonte, ci prepariamo spiritualmente ad un evento profondamente sentito dai noi cristiani e vissuto con grande partecipazione – ha affermato l’ammiraglio Vitiello – Celebriamo il Precetto Pasquale Interforze, un momento di adorazione, un momento di importante riflessione e che porta il nostro pensiero alle donne e agli uomini che, con passione, svolgono il loro servizio spesso lontani dagli affetti familiari, anche nei periodi di festività, in particolare in questo periodo caratterizzato da uno scenario incerto che richiede la continua presenza dei nostri militari in teatri operativi fuori area”.

L’Ammiraglio Vitiello, a nome del Presidio Militare Interforze, ha fatto dono di una mitria all’Ordinario Militare, in segno di profonda gratitudine per il suo ministero pastorale a favore di coloro che servono il Paese. “La mitria, segno di luce, di sapienza e guida, possa accompagnarlo nel suo cammino di fede e servizio, illuminando le scelte e rafforzando la missione di pace e giustizia che gli è stata affidata”, ha commentato l’Ammiraglio.

Al termine della “Preghiera per la Patria”, il Cardinale Emerito della Diocesi di Napoli Sua Eminenza Reverendissima Mons. Crescenzio Sepe ha portato il suo caloroso saluto ai partecipanti.

Hanno preso parte alla cerimonia, le rappresentanze di tutte le Forze Armate, dei Corpi Armati dello Stato e delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco e della Croce Rossa. L’accompagnamento musicale e corale è stato curato dell’Accademia dell’Aeronautica Militare, mentre il servizio liturgico è stato affidato agli allievi della Scuola Militare “Nunziatella”.

A latere della celebrazione, 63 tra militari e civili della Difesa, hanno ricevuto il sacramento della Cresima.