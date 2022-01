Queste persone hanno diritto a un buono di circa 90 euro per l’acquisto di beni alimentari specializzati.

Peccato che alcuni negozi applichino prezzi diversi per chi è in possesso del buono, maggiorati rispetto a quelli applicati a chi paga in denaro, rendendo di fatto inutile il bonus.

Qui il servizio

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/luca-abete-ci-parla-di-una-pratica-scorretta-ai-danni-di-chi-soffre-di-celiachia_76046.shtml