Centri scommesse abusivi, il servizio di Luca Abete a Striscia La Notizia.

I centri scommesse, come tante altre attività, devono sottostare a determinate regole e sono chiusi per le norme Covid anche in zona gialla.

Peccato che ci siano alcune attività che hanno trovato il modo di operare esattamente come i centri scommesse pur non avendone diritto. Siamo andati a fare visita ad alcuni di questi furbetti.

Mentre i CENTRI SCOMMESSE sono chiusi da tempo, abbiamo scoperto SCOMMESSE CLANDESTINE nei posti più impensabili!



Abbiamo scovato un centro ricariche, con licenza di cartoleria dove l’unica CARTA che abbiamo rintracciato è… quella delle SCOMMESSE!

Il servizio —>

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/i-furbetti-delle-scommesse_72557.shtml