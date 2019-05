Centro Commerciale La Cartiera, nuovi servizi tra cui la nursery.

114 negozi per lo shopping, una squisita area ristorazione, 2.100 posti auto e un grande parco verde aperto nella città non erano abbastanza per La Cartiera. Il Centro Commerciale di Pompei vuole essere, infatti, per tutti i suoi visitatori, sempre più innovativo, comodo, moderno e conveniente.

Per questo, ha realizzato una nuova serie di servizi dedicati ai propri visitatori. Prima fra tutti, la nursery con area allattamento, che regala alle mamme la giusta privacy per dolci coccole ed esigenze specifiche. Una sala intima e riservata con poltrona ergonomica per l’allattamento, fasciatoio con pannolini gratuiti offerti da Toys Center e bidone per il corretto smaltimento, scalda-biberon e forno a microonde.

Anche le toilette sono state rinnovate con un design industriale – nello stile quanto nella resistenza – e moderni tagli di luce. È stato aggiunto un ulteriore altro bagno per disabili al piano terra e creato il “Bagno Famiglia” con baby chair, un’idea nata per andare incontro anche alle esigenze dei piccoli visitatori.

Nell’area esterna della Food Court – anch’essa completamente rinnovata con divanetti in eco-pelle verde mela, tavolini in marmo e resistenti sedute in legno chiaro – è nata una terrazza che ospiterà numerosissimi eventi. Un progetto all’avanguardia, con poltrone e divanetti bianchi che prendono ispirazione dallo stile neoclassico delle ville pompeiane, ma vengono rivisitati con un occhio rivolto all’arte moderna. Una novità non solo estetica, ma anche funzionale grazie al rivoluzionario materiale plastico usato, il Poleasy, che offre performance di durata, lavabilità e brillantezza dei colori assolutamente uniche. Ad intervallare la purezza del bianco, tulipani fucsia e panchine a led multicolori che donano un tocco di originalità all’area. Tra i futuri interventi anche una consolle luminosa ed altre panchine disposte lungo la scalinate e sul prato del Parco: un ottimo palcoscenico per serate di musica dal vivo e DJ Set con serate a tema.

Ma le novità non finiscono qui. Il Centro ha acquistato due macchine E-Moby per offrire gratuitamente ai visitatori con problemi di deambulazione un servizio comodo per fare shopping in tutta comodità. Basta registrarsi allo Sportello della Sala Controllo posto al 2° piano, nei pressi della Direzione, per ritirare la propria Card e poter usufruire di E-Moby.

Queste sono solo alcune delle novità che, nel tempo hanno permesso a La Cartiera di conquistare la Certificazione Gold 2019 per “buone strutture ricreative all’aperto, design invitante, area esterna, parco con giochi per bambini, cinema esterno d’estate, buoni percorsi per bici e spogliatoi per i dipendenti”.

Una grande conferma che mette ancora una volta La Cartiera al 1° posto per servizi efficienti e grandi innovazioni. Per essere sempre informati sulle promozioni e sugli eventi del Centro è consultabile il sito www.cclacartiera.it e la pagina Facebook, sempre aggiornata e ricca di contenuti.

ECE è stata fondata ad Amburgo nel 1965 e appartiene tuttora alla famiglia Otto. Sviluppa, costruisce e gestisce grandi proprietà commerciali ed è leader europea nel settore dei Centri Commerciali. Per decenni, ECE ha realizzato con successo le sedi di grandi gruppi, edifici industriali e per uffici, centri logistici, hotel e altre strutture, attraverso un know-how completo di tutti i servizi relativi al settore immobiliare. Inoltre, due fondi ECE si concentrano sull’acquisizione di Centri Commerciali con alto potenziale di crescita. ECE è presente in tutta Europa con numerose sussidiarie e joint venture.