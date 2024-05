Centro Trapianti Monaldi, Cittadinanzattiva chiede accesso agli atti

Negli scorsi giorni Cittadinanzattiva Campania ha provveduto ad inviare una richiesta di accesso agli atti alla Direzione Generale dell’Azienda dei Colli riguardante il Centro Trapianti dell’Ospedale Monaldi.

Tale decisione è in linea con l’attività di monitoraggio che questa Associazione sta portando avanti da anni in merito al funzionamento stesso del centro Trapianti; una struttura sicuramente di eccellenza ma che dal punto di vista organizzativo, negli anni scorsi, aveva prodotto dei percorsi diversificati che, a nostro giudizio, creavano corsie preferenziali per alcuni tipi di pazienti.

L’assetto organizzativo che si era strutturato presso il Centro Trapianti del Monaldi rappresentava, infatti, un unicum a livello nazionale non rispettando l’impostazione stabilita dal Centro Nazionale Trapianti in base alle linee guida della comunità scientifica internazionale.

Sebbene questa situazione sia stata sanata con il recente Atto Aziendale, grazie ad un costante e profondo lavoro amministrativo e tecnico, restano perplessità soprattutto sulla pratica clinica, con un innalzamento del tasso di mortalità post operatorio.

È a partire da questa evidenza che si è deciso l’accesso agli atti, al fine di fare piena chiarezza su quello che sta avvenendo e sugli effettivi numeri di operabilità della struttura.

L’equità di accesso, percorsi trasparenti e in sicurezza, la qualità dei servizi devono essere centrali in un Centro che gestisce pazienti così delicati e che necessitano di informazioni precise e modelli chiari di rpesa in carico.

L’esito della analisi che verrà effettuata a partire dai dati forniti dall’Azienda dei Colli sarà oggetto di dibattito pubblico.