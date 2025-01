Champagne pagato con assegno di inclusione, il servizio di Luca Abete a Striscia la Notizia

- pubblicità -

La stagione degli abusi sui sussidi dello Stato sembra non finire mai. L’abolizione del Reddito di Cittadinanza voluta fortemente dal nuovo governo e da Giorgia Meloni in persona non è bastata a limitare l’azione dei furbi. Sebbene sia esplicitamente vietato effettuare acquisti impropri con l’Assegno di Inclusione, Luca Abete ha rintracciato alcuni negozianti che vendono alcolici.

Insomma un sussidio destinato alle famiglie povere viene utilizzato per comprare beni di lusso.

Il Reddito di Cittadinanza è stato sostituito dall’Assegno di inclusione. Il sussidio, che dovrebbe sostenere le fasce deboli della società, ad esempio, per le spese di affitto e bollette, viene talvolta usato impropriamente. Alcuni esercenti, come ci racconta Luca Abete, si prestano a consentire l’acquisto di alcolici che tuttavia sarebbe vietato.