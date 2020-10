Chiude Parrocchia Oasi del Sacro Cuore a Giugliano, scade autorizzazione temporanea in attesa del cambio di destinazione.

La Parrocchia “Sacro Cuore di Gesù” in Giugliano in Campania ha dovuto prendere atto dello scadere dei termini dell’autorizzazione temporanea a tenere come sua sede la struttura provvisoria, di circa 200 metri quadrati, realizzata sul terreno denominato “Oasi del Sacro Cuore” per il quale da tempo era stato chiesto il cambio di destinazione d’uso.

Successivamente all’apertura di questa sede provvisoria della Parrocchia, il Parroco e la Curia della Diocesi di Aversa hanno cercato con impegno la regolarizzazione della presenza dell’immobile provvisorio, realizzato con materiali sempre rimovibili. Una serie di difficoltà burocratiche ha prolungato i tempi previsti per ordinare correttamente la realizzazione della struttura e, rallentando l’iter delle pratiche ha reso, oggi, non più possibile l’uso della struttura provvisoria in una forma che sia legalmente consentita.



Non nascondendo il rammarico nel dover chiedere ai fedeli, che frequentano questa sede della Parrocchia, di vivere il sacrificio di adattarsi alle possibilità che di volta in volta saranno indicate, si precisa che il tutto è stato pensato e realizzato con il solo obiettivo di avviare una positiva possibilità di vita comunitaria ai fedeli ed ai cittadini del territorio.