Chiusura Galleria Laziale per lavori dalle 22 alle 6.

Per consentire il regolare svolgimento dei lavori di ripavimentazione conseguenti all’ultimazione dei lavori della Soc. TERNA S.p.A. nella Galleria Laziale (cd Galleria di Posillipo), è stato istituito un dispositivo di traffico temporaneo dalle ore 22.00 di oggi, giovedì 15 aprile alle ore 6.00 di venerdì 16 aprile (n. 1 notte).

Durante la chiusura della Galleria, i veicoli provenienti da Fuorigrotta potranno percorre, in alternativa, per raggiungere il centro della città: via Caravaggio – via Manzoni – via Orazio; via Nuova Cinthia – tangenziale di Napoli direzione Capodichino – uscita zona centro; via Diocleziano – viale Cavalleggeri D’Aosta – via Pasquale Leonardi Cattolica – discesa Coroglio – via Posillipo.