Chiusura metropolitane, FI: risposte insufficienti da Anm

Sulla chiusura delle tre metropolitane dell’area nord non possiamo che reputare insufficienti le risposte dell’ANM.

La fascia di garanzia del mattino è breve e allo stesso tempo per il rientro dev’essere garantita una fascia oraria anche pomeridiana non solo dalle 21 in poi.

Molti uffici chiudono dalle 16 alle 18 e occorre garantire la possibilità di rientro con la metro anche per quelle ore. Inoltre vorremmo comprendere bene da dove e quante navette/bus aggiuntive vengono garantite per la circolazione e la sostituzione della metro e se ci si rivolgerà a privati per la gestione delle stesse.

Infine dobbiamo assolutamente chiedere ad ANM quale sarà l’ufficio preposto al controllo di tutta questa gestione sull’area nord fino al 15 settembre.

Non oltre il 15 settembre, giorno di rientro a scuola altrimenti sarà il delirio che già temiamo per la zona ospedaliera a partire dal prossimo lunedì.

Presenteremo un question time all’Amministrazione.

I consiglieri di Forza Italia Napoli

Salvatore Guangi

Iris Savastano