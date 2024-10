Ciclista investito e ucciso da camion in via Argine

- pubblicità -

Martedì mattina a Napoli si è verificato un tragico incidente in cui un ciclista di 86 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un camion.

L’incidente è avvenuto su via Argine, una strada nota per il suo traffico intenso, che spesso rappresenta un pericolo per i ciclisti e i pedoni. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, l’uomo non è sopravvissuto. È stato trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare ma, purtroppo, è deceduto circa un’ora dopo l’arrivo. Le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate troppo gravi per poter essere curate in tempo.

L’incidente è accaduto poco prima delle 11 del mattino, all’incrocio tra via Argine e via Principe di Napoli. Il ciclista, che stava pedalando su una bicicletta da corsa, è stato investito da un autoarticolato che proveniva da Cercola con direzione verso il centro di Napoli. Questo tipo di veicoli, a causa della loro dimensione e visibilità limitata, possono rappresentare un rischio maggiore per chi si trova a viaggiare su mezzi più piccoli come le biciclette.

L’autista del camion, resosi conto della gravità dell’incidente, si è fermato immediatamente per prestare soccorso e attendere l’arrivo delle autorità. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti rapidamente un’ambulanza e gli agenti della sezione infortunistica stradale, incaricati di raccogliere prove e testimonianze per comprendere appieno la dinamica dell’accaduto.

In seguito, l’autista è stato fermato dalla Polizia Municipale e sarà sottoposto a controlli tossicologici, una procedura di routine in casi simili, per accertare l’eventuale presenza di sostanze che possano aver influito sulla sua capacità di guida. Tali accertamenti sono fondamentali per garantire la sicurezza stradale e per stabilire se ci siano stati fattori esterni che hanno contribuito al verificarsi dell’incidente. Questa tragedia riaccende il dibattito sulla sicurezza dei ciclisti nelle aree urbane, sottolineando la necessità di infrastrutture adeguate che possano proteggere i ciclisti e ridurre il rischio di incidenti gravi.