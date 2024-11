Cimiteri di Poggioreale, dispositivo di traffico

- pubblicità -

Si istituisce, per i giorni 1 e 2 novembre 2024, il dispositivo di circolazione articolato di seguito in occasione del pellegrinaggio ai Cimiteri di Poggioreale.

1. Divieto di sosta con rimozione coatta – eccetto mezzi di trasporto pubblico di linea e non di linea, dei mezzi di soccorso, delle Forze dell’Ordine e della Protezione Civile – nelle seguenti strade:

• largo Santa Maria del Pianto;

•via S. Maria del Pianto;

• via del Riposo;

• via Nuova Poggioreale.

2. Corsia per la manovra d’inversione del senso di marcia, riservata ai veicoli A.N.M, opportunamente delimitata, all’intersezione di via Santa Maria del Pianto con via del Riposo, all’altezza dell’aiuola triangolare.

3. Senso unico di circolazione nelle seguenti strade:

A) via S. Maria del Pianto, dalla confluenza di via del Riposo fino a quella di Quadrivio Stadera;

B) via Nuova Poggioreale, per il solo tratto compreso tra via Stadera e via M. Parisi.

4. Divieto di transito veicolare – con esclusione degli autobus in servizio di linea urbana, dei mezzi pubblici non di linea (TAXI), dei mezzi di soccorso e delle Forze dell’Ordine, dei veicoli della Protezione Civile, delle autovetture da noleggio con conducente in servizio di trasporto salme e degli autoveicoli che trasportano diversamente abili muniti del regolare contrassegno, che possono circolare nei due sensi di marcia – in via S. Maria del Pianto, nel tratto compreso tra l’intersezione con via del Riposo e l’ingresso principale al cimitero.

5. Divieto di transito veicolare – con esclusione degli autobus in servizio di linea urbana, dei mezzi pubblici non di linea (TAXI), delle autovetture da noleggio con conducente in servizio di trasporto salme e degli autoveicoli che trasportano diversamente abili muniti del regolare contrassegno, nella semicarreggiata sinistra di viale Umberto Maddalena – da piazza Capodichino a largo S. Maria del Pianto.

6. Divieto di transito veicolare in via De Giaxa, alla confluenza con viale Umberto Maddalena.

7. Divieto di transito veicolare – eccetto i mezzi di trasporto pubblico di linea e non di linea – sulla corsia di marcia di via del Riposo che collega via Santa Maria del Pianto con largo Santa Maria del Pianto.

8. Obbligo di svolta a sinistra, per i veicoli privati circolanti in via F. M. Briganti che si immettono su viale Umberto Maddalena.

9. Divieto di transito agli autoveicoli di trasporto merci in via Nuova del Campo, via Don Bosco, via Santa Maria del Pianto, Quadrivio Stadera e via Nuova Poggioreale.

10. Divieto di sosta con rimozione coatta in via del Riposo, via Don Bosco e via Nuova del Campo.

11. Chiusura dell’imbocco da via Masoni della rampa di accesso alla Perimetrale di Scampia.

12. Fermata provvisoria riservata ai veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico collettivo di linea urbana in via Salomone n. 46/A (altezza palo I.P. n°1051798).

13. N. 2 aree riservate allo stazionamento dei mezzi di trasporto pubblico di linea urbana in via Santa Maria del Pianto, sistemate in parallelo al marciapiede, una sul lato destro e l’altra sul lato sul lato sinistro della carreggiata, nel tratto di strada in corrispondenza dell’aiuola triangolare, lato ingresso principale Cimitero.

SERVIZIO CIMITERIALE IN OCCASIONE DELLE GIORNATE DEDICATE ALLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 2024

Anm informa che in occasione delle giornate dedicate alla Commemorazione dei Defunti, quest’anno fissate in 31, 1, 2 e 3 novembre, sono stati programmati specifici potenziamenti dell’offerta di superficie per soddisfare la domanda verso le aree cimiteriali di via S. Maria del Pianto/ via del Riposo (cimitero Nuovissimo) e Poggioreale Emiciclo (cimitero Monumentale).

Cimiteri di S. Maria del Pianto:

La linea 584, il cui programma di esercizio è opportunamente intensificato, collega via Toledo, piazza Dante, il Museo MANN, piazza Cavour, via Foria e via Don Bosco con via S. Maria del Pianto (cimiteri Nuovissimo e Monumentale Superiore). Perdurando l’interdizione di via S. Maria del Pianto, il percorso della linea resta quello ordinario anche in occasione delle giornate della commemorazione, vale a dire con transito in andato e ritorno per via del Riposo e capolinea alla cosiddetta ‘aiuola triangolare’.

Sono inoltre attive la linea 502 che collega il cimitero di Fuorigrotta con Agnano, la linea 180 da Fuorigrotta e Scampia/Secondigliano verso Largo S. Maria del Pianto e la linea 182, da Paternum/ Dante a via Don Bosco/ Largo S M del Pianto.

La linea 501 è dedicata agli spostamenti interni al cimitero Nuovissimo ed effettua capolinea all’aiuola triangolare in maniera da assicurare una relazione diretta con la linea 584. La linea è attiva nelle giornate del 1 e 2 novembre.

Il Cimitero di Monumentale di Poggioreale Emiciclo sarà raggiungibile con la tranvia 412 – 421 (Emiciclo-Garibaldi).

La linea 169 percorre la direttrice p. Garibaldi-Poggioreale Emiciclo- Stadera fino a Casalnuovo.

La linea C90 collega l’Emiciclo con via Stadera ed il cimitero di Secondigliano.

Per gli altri cimiteri cittadini:

Le linee 572 (Monaldi-Chiaiano), e 572 BR collegano il cimitero di Chiaiano con le stazioni M1 di Frullone e Chiaiano; La linea 575 in partenza da Scampia è a servizio del cimitero di Secondigliano;

La linea 194 è a servizio dei cimiteri di San Giovanni e di Barra. La linea 177 è a servizio del cimitero di Ercolano.

Tutte le info sul sito del Comune al link: https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/52660