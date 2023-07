Cipess, 5,26 milioni per conclusione tratta Metro Centro Direzionale – Aeroporto

“Grazie al Cipess si avvicina la conclusione della realizzazione della metropolitana di Napoli. Linea 1; Tratta Centro direzionale – ‘Capodichino aeroporto’ grazie allo stanziamento di circa 5,26 milioni di euro”.

Lo annuncia il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alessandro Morelli. “Un provvedimento – prosegue – che dimostra l’attenzione del Comitato per la programmazione economica, del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e dell’intero Governo al Meridione e al suo sviluppo infrastrutturale. Attenzione al Sud che non deve essere più considerato fanalino di coda, ma motore per il Paese, in continuità con quanto fatto con il ponte sullo Stretto. Battaglie sacrosante di cui gioverà l’Italia intera”, conclude Morelli.

“Mentre il Pd dedica al Sud soltanto convegni e passerelle, per giunta tra una lite e l’altra, il Governo lavora senza sosta per rilanciare il Mezzogiorno e il resto del Paese, come dimostra il via libera del Cipess alla rimodulazione della linea 1 della metropolitana di Napoli, per la tratta Centro direzionale-Aeroporto Capodichino. Un ringraziamento al Mit e al viceministro Edoardo Rixi per la massima attenzione per il Sud, la Campania e la città di Napoli. Avanti così”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.