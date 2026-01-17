Cippo di Sant’Antonio Abate, incendiata catasta di legna a Chiaia

Un principio d’incendio si è verificato nella notte in strada, un gruppo di circa trenta persone avrebbe dato fuoco a una catasta di legna accumulata per i tradizionali festeggiamenti di Sant’Antonio Abate.
Le fiamme hanno raggiunto anche parte del giardino retrostante dell’Istituto statale internazionale Maria Pagano, in via Andrea D’Isernia (quartiere Chiaia, plesso attiguo al Liceo Mercalli) creando una situazione di rischio per l’edificio scolastico.
I carabinieri hanno avviato indagini per identificare i responsabili dell’accensione non autorizzata.
Parallelamente, sempre nella serata di ieri, i militari della compagnia Stella hanno sequestrato nel rione Sanità circa cinque quintali di legna, presumibilmente destinata ai fucarazzi.
Un intervento che rientra nei controlli preventivi legati ai roghi rituali, spesso organizzati senza misure di sicurezza adeguate.
