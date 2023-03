Circum, interrogazione di Nappi (Lega): reperti archeologici e fondi Pnrr a rischio, De Luca chiarisca su lavori raddoppio tunnel.

“I lavori per il raddoppio del tunnel della Circumvesuviana, tra le stazioni di Via Nocera e Castellammare di Stabia, hanno finora già prodotto uno stop, perché è bastato cominciare a scavare per imbattersi in resti di epoca romana. Il tutto nonostante le nostre reiterate denunce sull’inutilità delle opere – che farebbero risparmiare pochi minuti in termini di percorrenza – e l’allarme lanciato da istituzioni locali e associazioni del territorio per la presenza nell’area interessata dai lavori di reperti archeologici. Il rischio che le opere si blocchino nuovamente e in maniera definitiva, mettendo a repentaglio anche i fondi del Pnrr (oltre 80 milioni di euro destinati dalla Regione a Eav per la realizzazione del progetto) è altissimo. Per questo motivo ho presentato apposita interrogazione consiliare tesa a fare piena luce su tempi e modalità dei lavori, ed eventuale incremento dei costi per la salvaguardia di un’area dall’elevato interesse storico”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.

