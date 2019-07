Circumvallazione, Procura sequestra tratto tra Giugliano e Qualiano.

Il tratto della circumvallazione esterna di Napoli che va dalla rotonda di Qualiano a Ponte Riccio, tra i comuni di Qualiano e Giugliano, in provincia di Napoli, verrà sottoposto a sequestro preventivo nelle prossime ore dai carabinieri su disposizione del gip del tribunale di Napoli Nord.

Il provvedimento di sequestro (disposto nell’ambito di una inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli Nord) riguarderà una carreggiata per ogni senso di marcia. Il sequestro preventivo, da quanto si apprende, è stato disposto, in via preventiva, per consentire il successivo ripristino della segnaletica e di alcuni guard rail.

Per agevolare il regolare deflusso veicolare, si legge in una nota della procura della repubblica di Napoli Nord, “saranno predisposte indicazioni di percorsi alternativi e riduzione da due corsie ad una corsia per senso di marcia”. (ANSA)