Circumvesuvana – Autunno da caos

- pubblicità -

dai Comitati Pendolari Vesuviani, Legambiente Campania, Federconsumatori Campania riceviamo e pubblichiamo

A pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico e con la ripresa lavorativa a pieno regime in tutti i settori, Eav continua a mantenere sulle linee vesuviane il programma di esercizio estivo.

Incurante delle esigenze di pendolari e studenti, in disprezzo alle norme della carta della mobilità sottoscritta, Eav persiste nell’ atteggiamento di chiusura nei confronti delle associazioni e delle istanza dei pendolari.

Da giorni circola negli ambienti Eav una discutibile bozza di programmazione del servizio che dovrebbe andare in vigore dal 1 ottobre che prevede:

Tempi lunghi di attesa “40 minuti”;

Meno corse “226” rispetto all’obbligo di servizio del 2015 che ne prevedeva ” 268″

Aumento tempi di percorrenza;

Diminuzione composizione treni

” Un solo elemento sulle linee Baiano, Poggiomarino, Torre Annunziata,Sarno “;

Conferma Treni Campania Express e Direttissimi Sorrento;

Il persistere del cambio a San Giorgio per linea Baiano con intervalli sulle misere 19 corse quasi tutti di un’ora.

Nonostante le centinaia di milioni spesi e investiti dalla regione Campania in questi lunghi dieci anni, il management di Eav riesce a fare peggio rispetto agli anni addietro, quando non c’erano i soldi nemmeno per assicurare gli stipendi ai dipendenti.

È una vergogna!

Si continua a “privilegiare” la linea di Sorrento che insieme alla Torre Annunziata rappresentano quasi un terzo dell’offerta di servizio, penalizzando le aree interne.

Questa scelta dirigenziale pregiudica ogni tentativo di sviluppo economico-turistico di queste aree e rischia di rendere vano anche l’ultimo protocollo di intesa DMO ” Vesuvio” stipulato da undici amministrazioni comunali delle aree interne. Ai sindaci sottoscrittori di questa iniziativa estendiamo l’invito a sostenere e unirsi alla nostra battaglia di civiltà!

Un furto di libertà e mobilità si sta consumando nel silenzio generale.

Eav nega il confronto per non ammettere il fallimento gestionale delle linee vesuviane.

Aperti al dialogo e a un sincero confronto i comitati pendolari e le associazioni chiedono a Eav di rivedere la bozza di programmazione e di accogliere i suggerimenti più volte proposti.

Non abbiamo una formula segreta per risolvere gli annosi problemi delle linee vesuviane, di certo conosciamo le esigenze dei viaggiatori, le particolarità dei territori, e gli innumerevoli disservizi che viviamo quotidianamente sulla nostra pelle.

Dopo dieci anni di No ad ogni nostra proposta, visto i risultati ottenuti, forse è giunto il momento di darci ascolto!

Enzo Ciniglio – portavoce comitato facebook

@NOALTAGLIODEITRENIDELLACIRCUMVESUVIANA

Avv Marcello Fabbrocini – comitato civico A. Cifariello Ottaviano

Salvatore Alaia comitato civico @(A)Vitiamolo Sperone

Salvatore Ferraro portavoce comitato facebook

@CIRCUMVESUVIANA-EAV

Mariarosaria Imparato presidente Legambiente Campania

Giovanni Berritto presidente Federconsumatori Campania APS