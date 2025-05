Circumvesuviana, Eav non mantiene gli impegni!

- pubblicità -

dai comitati pendolari vesuviani riceviamo e pubblichiamo

I pendolari vesuviani per chi non conosce la realtà di questa ferrovia possono sembrare persone rancorose, frustrate, anime rabbiose capitanate da ” arrevuotapopoli “.

Non è così!

I pendolari vesuviani rappresentano un popolo di viaggiatori, amanti traditi di quella che fu una gloriosa ferrovia.

Basta leggere le cronache del tempo andato, gli scritti della Serao per capire la differenza tra quella ferrovia, in funzione anche nei giorni dell’ultima eruzione del Vesuvio e questa che oltre a riempire per i suoi disservizi pagine di cronaca e dare materiale a un sito satirico dedicato, non riesce a garantire un solo giorno di normalità.

È un popolo disilluso quello dei viaggiatori vesuviani, hanno perso il treno e la fiducia nei vertici aziendali che nel corso degli anni non hanno mai tenuto fede agli impegni presi.

Emblematica è la vicenda ultima, la nuova chiusura della linea di Baiano.

Riportata circa un mese fa sul sito aziendale come denunciato dai pendolari, poi rimossa senza dare nessuna spiegazione e alla fine confermata con un comunicato stampa copia incolla di una nota interna che aveva già scatenato le proteste dei pendolari.

Questa è la cartina tornasole di una gestione decennale fallimentare.

Una gestione che viene meno alla parola data! Un anno fa in una riunione con associazioni e pendolari presieduta dal direttore operativo e dal responsabile delle infrastrutture fu assicurato ai presenti che dopo la chiusura di tre mesi giugno-settembre 2025 sulla linea di Baiano non ci sarebbero state più interruzione per lavori

Successivamente il presidente di Eav sollecitato dai media a margine di una manifestazione di protesta dei comitato dichiarò ” i viaggiatori della Baiano alla riapertura avrebbero trovato una ferrovia più moderna e sicura “.

Alla luce della nuova chiusura sembra proprio che tutto questo non sia avvenuto.

Tra i tanti lavori previsti si parla dell’ abbattimento di ” un ponte attenzionato da tempo” .

La nostra domanda è perché adesso e non un anno fa?

Anche in merito alle prove test dei treni nuovi non è stato mantenuto quanto annunciato dal direttore operativo in quella riunione ” i nuovi ETR saranno testati sulla bretella attualmente chiusa al traffico passeggeri Pomigliano-Acerra ammodernata per l’occasione “.

Come è chiaro in Eav le parole non hanno peso, vengono liberate nell’aria come palloncini.

In quella ormai famosa riunione le associazioni e i comitati fecero presente che il piano del servizio bus sostituitivi era carente e che comunque non consentiva la mobilità tra i territori serviti dalla linea ferroviaria. L’ osservazione fu accolta ma solo parzialmente tanto è vero che per tutto il periodo di sospensione del servizio non fu possibile raggiungere ad esempio Avella da Casalnuovo.

La normativa in merito obbliga Eav a garantire la stessa quantità e frequenza del servizio ferroviario soppresso, e su questo punto Eav è inadempiente, la regione assente nel suo ruolo di controllore.

Eav nel suo comunicato fa richiamo all’incontro dell’ anno scorso con i sindaci: erano stati messi a conoscenza anche di questa nuova chiusura che avviene a scuole aperte e nel pieno svolgimento delle attività lavorative?

La circumvesuviana non è solo la linea di Baiano o quella di San Giorgio anche essa interessata alla prossima chiusura, ci sono anche le linee di Poggiomarino, Sarno e Sorrento tutte accomunate da disagi giornalieri.

La chiusura della Baiano contribuirà ad avere qualche treno in più a disposizione soprattutto sulla linea di Sorrento in vista del prossimo 2 giugno e dell’imminente stagione estiva. ma sarà un palliativo.

A ottobre, quando si spera riprenda il servizio sulla Baiano, “non vogliamo fare la triste fine della ferrovia di Benevento” , il numero dei treni in servizio sarà ancora meno e i problemi aumentati.

Nel frattempo dovrebbero iniziare i lavori sulla Sorrento, si faranno di notte, senza interruzione di servizio.

La dirigenza Eav di questo ne fa un vanto, mentre sulle altre linee non perde tempo per trovare una soluzione alternativa alla chiusura totale dell’intera tratta.

I pendolari vesuviani non sono un popolo di viaggiatori rabbiosi, sono donne e uomini che difendono i propri diritti e non vogliono essere presi in giro!

I portavoce dei comitati pendolari vesuviani

Enzo Ciniglio gruppo facebook noaltagliodeitrenidellacircumvesuviana

Salvatore Ferraro gruppo facebook

Circumvesuviana – Eav