Circumvesuviana, la farsa diventa tragedia: pendolari traditi e abbandonati

- pubblicità -

riceviamo e pubblichiamo

I pendolari vesuviani sono stati presi in giro. Dopo mesi di annunci trionfali sull’imminente arrivo dei nuovi treni, oggi la realtà piomba come una doccia gelata: quei convogli promessi non solo non sono entrati in servizio, ma sembrano sempre più lontani dai binari della Circumvesuviana. Una presa in giro colossale, un insulto a chi ogni giorno sopporta disagi, ritardi e carrozze fatiscenti.

Il presidente di Eav, De Gregorio, ammette ritardi enormi e minaccia penali alla ditta costruttrice. Ma le minacce non bastano: un anno fa alla presentazione del primo Stadler si parlava di entrata in servizio a luglio, promessa mai mantenuta. Si annunciavano 20 treni entro il 2025 e 56 entro il 2026. Favole, bugie, propaganda spacciata per verità. Oggi scopriamo che non solo i treni non circolano, ma i tre unici ETR consegnati non hanno nemmeno ancora effettuato il collaudo. Ci sono anche dei problemi di collaudo ? Perché questo silenzio? Cosa si nasconde dietro l’ennesima “dimenticanza” dopo il fallimento del revamping?

Intanto Eav prepara la chiusura o il ridimensionamento delle linee vesuviane. Non più la scusa dei lavori: questa volta si ammette che i treni vengono spostati da una linea all’altra, confermando ciò che i pendolari denunciavano da tempo. La dirigenza ha distrutto una ferrovia con errori mascherati da comunicati ad effetto. Una gestione che ha trasformato la farsa in tragedia.

La rabbia dei pendolari è incontenibile: da anni denunciano, da anni hanno ragione, ma la verità non allevia i disagi. La situazione è drammatica. E mentre la Circumvesuviana affonda, Eav continua a mantenere in piedi servizi “extralusso” come il Campania Express, i DD per Sorrento e la navetta Torre Annunziata, sottraendo materiale rotabile alle linee popolari. Una programmazione scellerata che lascia i pendolari senza alternative, se non quella di stendersi sui binari per farsi ascoltare.

Enzo Ciniglio portavoce gruppo facebook @NOALTAGLIODEITRENIDELLACIRCUMVESUVIANA

Salvatore Ferraro portavoce gruppo facebook CIRCUMVESUVIANA-EAV

@Salvatore Alaia presidente comitato civico E(A)Vitiamolo Sperone

Marcello Fabbrocini presidente comitato civico A.Cifariello Ottaviano

Maria Teresa Trinchese- Link Napoli

Domenico Fortunato – UdS Campania

Mariateresa Imparato presidente Legambiente Campania

Giovanni Berritto presidente Federconsumatori Campania