Circumvesuviana: Le bugie hanno le gambe corte!

Ai pendolari vesuviani e alle associazioni per smascherare le bugie del management di EAV è bastato avere pazienza.

Dopo anni di allenamento in attese, è stato un gioco da ragazzi.

Alla fine con un ods che prevede per lavori di manutenzione straordinaria, l’interruzione del servizio sulla tratta Torre Annunziata – Sorrento dal 15 al 22 settembre dalle ore 22.00 alle 05.45, Eav smentisce se stessa, si rimangia quanto affermato con dichiarazioni rilasciate a stampa e TV.

I lavori di ammodernamento della linea di Sorrento si faranno di notte!

Sono gli stessi lavori fatti sospendendo il servizio sulla Baiano per mesi e sulle linee di Poggiomarino e Sarno per diversi fine settimana.

Quando i pendolari manifestarono per scongiurare la chiusura della Baiano e eseguire i lavori di notte, fu risposto che non era possibile, che la sicurezza non la decidevano i pendolari ma Eav. Ed adesso?

Adesso crollano le maschere, si svela il bluff.

Ai pendolari resta il rammarico che tanti sindaci della linea di Baiano, alcuni dei quali avevano chiesto anche le dimissioni dei vertici Eav, si siano fatti raggirare e non abbiano creduto e sostenuto le ragioni dei propri concittadini, accontentandosi di qualche bus; scelta che non risolve i problemi dei pendolari ma aumento il traffico e l’inquinamento atmosferico.

I pendolari e le associazioni non hanno detto bugie. L’interruzione del servizio sulla linea di Baiano è servita e serve solo a spostare i treni sulla linea di Sorrento.

I comitati pendolari e le associazioni con le loro denunce pubbliche hanno tentato di sostenere i diritti di viaggiatori e cittadini dei comuni serviti dalla linea di Baiano che hanno pagato e pagano ancora dei disagi a causa di scelte discriminatorie!

Enzo Ciniglio portavoce comitato facebook NO AL TAGLIO DEI TRENI DELLA CIRCUMVESUVIANA

Salvatore Ferraro portavoce comitato facebook CIRCUMVESUVIANA- EAV

Avv Marcello Fabbrocini Presidente comitato A. Cifariello Ottaviano

Salvatore Alaia presidente comitato civico E(A)Vitiamolo Sperone

Mariateresa Imparato Presidente Legambiente Campania

Giovanni Berritto Presidente Federconsumatori