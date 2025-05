Circumvesuviana, monta l’ira dei pendolari su linea Baiano

- pubblicità -

È sconcertante quanto la condotta di EAV sia irrispettosa nei confronti di un territorio già penalizzato dalla chiusura dello scorso anno e servito attualmente da un servizio ferroviario che, attraverso una coincidenza, ha allungato di molto i tempi per giungere al capoluogo.

EAV chiude il servizio ferroviario con le scuole ancora aperte e le attività lavorative in pieno svolgimento e nella nota, a giustificazione, oltre ai lavori da eseguire, sottolinea la scarsa affluenza dei viaggiatori.

Tra i lavori da fare c’è la sostituzione di un ponte già da tempo attenzionato; sinceramente, non si capisce perché non sia stato sostituito durante la chiusura dell’anno scorso.

C’è un accanimento sulla linea di Baiano, un territorio che Eav ha scelto di penalizzare, grazie purtoppo anche alla collaborazione dei vari sindaci che non si sono opposti alla chiusura della linea.

Oggi alcuni di questi comuni vanno al voto, c’è qualche candidato coraggioso che vuole impegnarsi affiché ciò non accada più?

