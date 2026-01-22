Circumvesuviana, pendolari chiedono incontro urgente ad assessore regionale

- pubblicità -

I pendolari vesuviani sono stanchi di assistere alla bagarre politica che si è scatenata sulla Circumvesuviana.

I pendolari che da circa quindici anni da SOLI portano avanti la battaglia in difesa del diritto alla mobilità e dello sviluppo e crescita di tutti i territori serviti dalla linee vesuviane non ci stanno ad assistere ancora show politici da campagna elettorale mentre restano in attesa di un treno che non si sa se passa e soprattutto se continuerà a passare.

Consapevoli della situazione drammatica in cui versa la Circumvesuviana chiedono pubblicamente un incontro urgente con l’assessore regionale ai trasporti Mario Casillo per fare il punto della situazione e condividere un nuovo percorso capace di garantire un’offerta di servizio non più precaria e in tempi ragionevole fare rinascere dalle ceneri la Circumvesuviana.

Prendiamo le distanze da chi oggi grida allo scandalo e per anni ha fatto mancare la propria vicinanza ai pendolari vesuviani.

Basta speculare sulla pelle dei pendolari!

I gruppi e i comitati dei pendolari vesuviani possono affermare senza paura di essere smentiti che in tutti questi anni, in tante manifestazioni, appelli e petizioni,tranne poche eccezioni, non hanno mai sentito la vicinanza dei rappresentanti istituzionali territoriali.

Per favore siate seri scendete dal treno!

