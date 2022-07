Circumvesuviana, ripresa circolazione treni su tratta per Poggiomarino.

Ripresa da oggi, con una navetta, la circolazione ferroviaria della Circumvesuviana – precedentemente sospesa – sulla tratta Torre Annunziata-Poggiomarino, che funzionerà nei giorni feriali dal lunedì al venerdì.

In sostanza, chi deve andare a Napoli, deve prendere due treni, partendo da Poggiomarino, o da una stazione successiva fino a Torre Annunziata dove poi dovrà scendere per prendere un treno che arriva da Sorrento e diretto al capoluogo.

Analogo disagio per chi parte da Napoli.

Situazione peggiore – gli utenti sperano solo per ora – nei giorni di sabato, domenica e festivi con autobus sostitutivi invece delle ‘navette’ partite oggi. Con penalizzazione di alcuni importanti centri come ad esempio Pompei Santuario dove tante persone si recano nel fine settimana per partecipare alle celebrazioni religiose.

Rafforzato il servizio nelle tratte da Napoli a Sorrento dove quasi tutti i treni delle altre linee sono effettuati in ‘tripla composizione’ L’azienda, sostiene una nota dell’Eav, continuerà nei prossimi giorni a monitorare per valutare la possibilità della ripresa del servizio ferroviario nella sua totalità.

