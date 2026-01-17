Circumvesuviana, sciopero lunedì 19

Di
Redazione
-
- pubblicità -

EAV comunica che per il giorno 19 gennaio 2026 è stato proclamato uno sciopero aziendale di 24 ore da parte della O.S. CONFAIL che interesserà il solo personale viaggiante delle linee Vesuviane avente come motivazione: problematiche organizzazione aziendale.

Durante l’ultima proclamazione di sciopero della O.S. Confail, la percentuale di adesione è stata del 47% (sciopero del 12 novembre 2025)

Di seguito vengono elencate le ultime e le prime partenze garantite in relazione alle fasce di garanzia.
Durante l’orario di sciopero l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero.

Servizio garantito dalle ore 05:30 alle ore 8:30 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30

Ultime partenze garantite prima dello sciopero – fascia operatività servizio dalle ore 5:30 alle ore 08:30

da Napoli per

Sorrento:                       08:05

Poggiomarino:              08:14

Sarno:                             08:10

Torre Annunziata:       08:26 diretto

Da Volla per Baiano:    8:09

 

per Napoli da

Sorrento:                      08:14

Poggiomarino:           08:18

Sarno:                          08:26

Torre Annunziata:     08:44 treno 4082 da Poggiomarino

Da Baiano per Volla:  8:00

 

Prime partenze garantite dopo lo sciopero – fascia operatività servizio dalle 16.30 alle 19.30

da Napoli per

Sorrento:                    17:05

Poggiomarino:          16:38

Torre Annunziata:    16:45

Sarno:                          16:34

Da Volla per Baiano: 17:05

 

per Napoli da

Sorrento:                     16:38

Poggiomarino:           16:42

Sarno:                         16:50

Torre Annunziata:    16:57

Da Baiano per Volla: 17:00

 

Ultime partenze garantite prima dello sciopero – fascia operatività servizio dalle 16.30 alle 19.30

da Napoli per       

Sorrento:                    19:29

Poggiomarino:           19:02

Sarno:                          18:58

Torre Annunziata:    19:09

Da Volla per Baiano: 19:05

 

per Napoli da

Sorrento:                    19:02

Poggiomarino:           18:30

Sarno:                         19:14

Torre Annunziata:    19:21

Da Baiano per Volla: 19:00

Scopri di più da Gazzetta di Napoli

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

MPS Engineering è un'azienda italiana di progettazione e realizzazione di soluzioni per l'industria nel campo dell'automazione e della robotica.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE