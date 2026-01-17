Circumvesuviana, sciopero lunedì 19

EAV comunica che per il giorno 19 gennaio 2026 è stato proclamato uno sciopero aziendale di 24 ore da parte della O.S. CONFAIL che interesserà il solo personale viaggiante delle linee Vesuviane avente come motivazione: problematiche organizzazione aziendale.
Durante l’ultima proclamazione di sciopero della O.S. Confail, la percentuale di adesione è stata del 47% (sciopero del 12 novembre 2025)
Di seguito vengono elencate le ultime e le prime partenze garantite in relazione alle fasce di garanzia.
Durante l’orario di sciopero l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero.
Servizio garantito dalle ore 05:30 alle ore 8:30 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30
Ultime partenze garantite prima dello sciopero – fascia operatività servizio dalle ore 5:30 alle ore 08:30
da Napoli per
Sorrento: 08:05
Poggiomarino: 08:14
Sarno: 08:10
Torre Annunziata: 08:26 diretto
Da Volla per Baiano: 8:09
per Napoli da
Sorrento: 08:14
Poggiomarino: 08:18
Sarno: 08:26
Torre Annunziata: 08:44 treno 4082 da Poggiomarino
Da Baiano per Volla: 8:00
Prime partenze garantite dopo lo sciopero – fascia operatività servizio dalle 16.30 alle 19.30
da Napoli per
Sorrento: 17:05
Poggiomarino: 16:38
Torre Annunziata: 16:45
Sarno: 16:34
Da Volla per Baiano: 17:05
per Napoli da
Sorrento: 16:38
Poggiomarino: 16:42
Sarno: 16:50
Torre Annunziata: 16:57
Da Baiano per Volla: 17:00
Ultime partenze garantite prima dello sciopero – fascia operatività servizio dalle 16.30 alle 19.30
da Napoli per
Sorrento: 19:29
Poggiomarino: 19:02
Sarno: 18:58
Torre Annunziata: 19:09
Da Volla per Baiano: 19:05
per Napoli da
Sorrento: 19:02
Poggiomarino: 18:30
Sarno: 19:14
Torre Annunziata: 19:21
Da Baiano per Volla: 19:00
