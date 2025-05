Circumvesuviana, sempre più caos

- pubblicità -

Legambiente Campania torna sulla questione Circumvesuviana con un duro post su Facebook:

“Viaggiare in Circumvesuviana diventa giorno dopo giorno, una vera farsa. Che siano le festività natalizie o quelle pasquali per turisti e pendolari nulla cambia. Nel giro di pochi giorni due treni sulla linee vesuviane sono andati in fumo, uno ha fermato la corsa a Castellammare di Stabia, l’altro tra Torre e Pompei lasciando i viaggiatori su i binari. Ecco che i ripetuti guasti, i ritardi, le soppressioni delle corse sono gli elementi della cartolina che la linea peggiore d’Italia offre ai tanti turisti che stanno affollando la nostra regione senza dimenticare i disservizi per migliaia di migliaia di lavoratori, studenti e cittadini che anche in questi giorni di festa affrontano le numerose difficoltà per spostarsi . Chiediamo alla classe politica che governa la regione uno scatto di orgoglio, in attesa dei tanti declamati nuovi treni, garantire la ordinaria manutenzione quotidiani dei treni in circolazione: non si può pensare di promuovere il turismo trascurando una governance seria dei servizi primari, come il trasporto pubblico, che rappresentano strumenti essenziali per garantire una qualità di vita ottimale, sia per i turisti che per i cittadini. In una nota Legambiente Campania su guasti sulle linee della Circumvesuviana nei giorni scorsi

“Oggi Legambiente è tornata a lanciare l’allarme sulla Circumvesuviana, per una situazione tragica che denunciamo ormai da 10 anni. Per quanto tempo ancora la Campania dovrà continuare a fare brutte figure agli occhi del mondo intero anche in materia di trasporto pubblico locale, a causa delle gravi responsabilità di chi guida Eav e di un’Amministrazione regionale complice del disastro? È inammissibile e per niente dignitoso che il presidente e dg di Ente autonomo Volturno si ostini a tirare avanti, fino ad inventarsi ruoli sconosciuti al Codice civile e a scaricare sugli altri le colpe del fallimento, solo per difendere il suo lauto stipendio. Questo signore va allontanato immediatamente, e se non provvederà De Luca nel poco tempo che gli rimane a Palazzo Santa Lucia, lo faremo noi!”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania.

“Altro che avaria come è stato comunicato da Eav, oggi a bordo di un mezzo della Circumvesuviana si è sfiorata la strage. Il treno che procedeva sulla linea Napoli-Sorrento avrebbe perso il serbatoio durante la corsa, compiendo altri 300 metri prima di ‘sviare’, cioè deragliare. Questo episodio e il vergognoso tentativo di mistificare la realtà dei fatti impongono l’immediato licenziamento di chi guida Ente autonomo Volturno. E se De Luca non si attiverà per farlo, lo riterremo complice di un individuo pericoloso per l’incolumità dei viaggiatori”. Lo dichiara Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania.

Eav sostiene che sulla Circum circolano treni vecchi oltre 40 anni e che in attesa che vengano consegnati i treni nuovi l’unica soluzione è contingentare l’accesso sulla linea Napoli-Sorrento

«L’incidente di ieri è grave e verrà approfondito con rigore, valutando cause esogene ed endogene. È stata istituita una commissione d’inchiesta per fare chiarezza. Appare opportuno fare il punto sulla situazione. Sulla vesuviana ci sono treni che hanno anche 40 o 50 anni. Dovrebbero essere in pensione da un pezzo. Grazie all’impegno di operai e personale viaggiante, coordinati da due dirigenti provenienti da Trenitalia, riescono ancora a fare il loro dovere ma è ovvio che l’affidabilità non può essere quella di treni nuovi. Eav ha bus nuovi e treni nuovi su tutte le linee tranne che sulla vesuviana. I ritardi sulla consegna dei treni per la vesuviana non sono imputabili ad Eav. La gara è partita nel 2019, ha subito un contenzioso amministrativo di 18 mesi, poi il covid (altri 18 mesi di fermo) e poi la guerra in Ucraina (lo stabilimento di produzione era in Biellorussia). La produzione è stata quindi spostata a Valencia, dove di recente vi è stata l’alluvione che ha determinato un ritardo di altri sei mesi sulla tabella di marcia. I ritardi sono di Stadler, la casa costruttrice, tra le più importanti del mondo. Due treni sono a Napoli in prova ed altri due arriveranno entro la fine dell’anno. 56 sono già finanziati, la consegna è prevista entro il 2027. Ora l’obiettivo è avere (da parte di Stadler ) l’autorizzazione di immissione in servizio dalla Ansfisa (agenzia nazionale della sicurezza ferroviaria). I treni vecchi danno problemi. Per fare un esempio, anche la linea 6 della metropolitana di Napoli ha treni vecchissimi e quindi – per farli camminare poco e per fare più manutenzione – il servizio chiude alle tre del pomeriggio. Questo è possibile farlo per la vesuviana? Altra soluzione è evitare il sovraffollamento e quindi istituire la prenotazione obbligatoria almeno sulla linea Napoli Sorrento. Contingentare gli accessi. Lo proporremo alle autorità competenti. Si può fare di meglio e di più? In questo momento storico? Ben vengano le proposte. Abbiamo chiesto una consulenza ai massimi esperti del mondo ferroviario nazionale (CIFI), ma purtroppo i problemi restano. Abbiamo convocato per un confronto le organizzazioni sindacali. E siamo disponibili ad accogliere suggerimenti e proposte da soggetti istituzionali in ogni luogo».

“Clamorosa e senza vergogna la scelta di EAV di imporre il numero chiuso per la cosiddetta Vesuviana, tra Napoli e Sorrento. Una decisione folle che palesa, se ancora ce ne fosse bisogno, la totale incapacità amministrativa e gestionale targata De Luca e compagnia cantante”. Attacca così il senatore campano Gianluca Cantalamessa della Lega, segretario provinciale a Napoli per il partito.

“È venuto il momento – aggiunge – che i colpevoli di questo scempio se ne assumano la responsabilità. Non è possibile dare ai passeggeri la colpa di continui ritardi e servizi scadenti, le scuse non bastano più. Ed è solo l’ultima di una serie di scelte insensate, tra cui quella di aver soppresso la fermata per gli scavi di Ercolano che è uno tra i siti archeologici più visitati al mondo, per cui a suo tempo presentai un’interrogazione al Mit. Il caos sui treni regionali deve finire, vale per la Vesuviana e per tutte le altre tratte di competenza” conclude Cantalamessa.