Circumvesuviana: treni linea Sorrento viaggeranno domenica 25 e domenica 1.

I treni della Cumana e della Circumvesuviana (per la sola linea Napoli-Sorrento) viaggeranno regolarmente nei giorni di Natale e Capodanno.

La novità legata al trasporto su ferro, che risponde ad uno specifico invito giunto nelle settimane scorse in particolare dalla Regione per venire incontro alle esigenze dei tanti turisti che saranno nelle città campane nei giorni festivi, è stata data dall’Ente Autonomo Volturno: ”Nella giornata di Natale – sottolinea Eav in una nota – i treni delle Cumana e quelli della linea vesuviana che da Napoli arriva a Sorrento, effettueranno il servizio regolarmente per l’intera giornata, con eccezione di una sosta di due ore dalle 14 alle 16.

Stessa organizzazione prevista per la giornata del primo gennaio”. Gli orari, fa sapere ancora la società di trasporti, sono consultabili sul sito internet www.eavsrl.it. (ANSA).