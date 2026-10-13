Ciro a Mergellina, la scomparsa di Gelsomina Fummo

- pubblicità -

E’ venuta a mancare domenica scorsa la signora Gelsomina Fummo, nata Ilario, titolare del ristorante Ciro a Mergellina.

Aveva 89 anni. I funerali si sono celebrati nel pomeriggio di ieri nella parrocchia di Santa Maria del Parto a Mergellina, che sorge proprio sopra l’iconico ristorante, fondato nel 1897.

Proprio attraverso la comunità di Santa Maria del Parto la signora Gelsomina era attiva nell’aiutare le persone più bisognose.

La signora Gelsomina era subentrata alla guida del ristorante alla scomparsa del marito Pasquale, figlio del fondatore Ciro “Naso ‘e cane”, e con la dedizione ed il garbo che l’hanno contraddistinta da sempre ha continuato a farlo fino all’ultimo giorno.

Gelsomina Fummo lascia tre figli, Ciro, Antonio e Mario.

Il direttore di Gazzetta di Napoli Pietro Pizzolla, commosso per la notizia della scomparsa della signora Gelsomina, partecipa al dolore della famiglia Fummo e del personale del ristorante Ciro a Mergellina che sulla pagina Facebook del ristorante ha postato: Andremo avanti con i tuoi insegnamenti buon viaggio Signora Gelsomina.