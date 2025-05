Cirumvesuviana, linea Baiano ferma fino al 30 settembre

- pubblicità -

In data 14 maggio 2025 prot. 19163 è giunta ad EAV l’autorizzazione di RFI per i lavori di sostituzione del cavalcavia ferroviario della linea EAV Napoli-Baiano posto al km.11+840 della linea ferroviaria RFI con la quale interferisce.

Come si evince dalla foto, sul ponte transita il treno EAV, sotto il ponte transitano i treni RFI/Trenitalia

Il ponte in questione è oggetto di monitoraggio da tempo (infatti vi è rallentamento a 10 Km orari) e si attendeva l’autorizzazione di RFI per procedere, per motivi di sicurezza, ai lavori di eliminazione di tale ponte e sua sostituzione.

Finalmente in data 14 maggio 2025 EAV ha ottenuto da RFI l’autorizzazione a procedere a demolire la struttura esistente nel periodo dal 21 al 31 maggio; per poi procedere EAV alla costruzione del nuovo cavalcavia in loco ed infine alla installazione dello stesso a partire dal 17 settembre (data sempre indicata da RFI nella citata nota del 14 maggio).

Pertanto, si rende inevitabile sospendere la circolazione sulla linea Napoli-Baiano da mercoledì 21 maggio al 30 Settembre 2025.

Contestualmente, sulla linea Napoli Baiano, saranno eseguiti altri interventi di manutenzione straordinaria per l’adeguamento antincendio della Galleria San Giorgio – Volla nonché lavorazioni di posa cunicoli per l’attrezzaggio del nuovo sistema di segnalamento oltre ad interventi di rinnovo dell’armento nei piazzali di alcune stazioni della tratta.

Inoltre, appena ricevute le autorizzazioni di ANSFISA, si utilizzeranno le tratte non interessate dai lavori, per effettuare le corse prova del primo treno Stadler che a fine anno andrà in servizio.

Durante il periodo di interruzione sarà implementato il servizio sostitutivo già esistente sulla linea per Baiano che sarà svolto in modalità analoga a quella dell’anno scorso, già condiviso con le amministrazioni comunali del territorio.

La scarsa affluenza attuale sulla linea ferroviaria Napoli Baiano, che durante il periodo estivo si riduce ulteriormente, rende possibile la sostituzione del servizio ferroviario con quello su gomma.

Questo provvedimento ha avuto carattere di urgenza, il confronto prosegue con le Organizzazioni sindacali già programmato per il giorno 22 Maggio.

Sul sito eavsrl.it saranno pubblicati gli orari ed i punti di fermata delle singole linee sostitutive.