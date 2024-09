Co.Re.com Campania: protocollo per la tutela dei minori

- pubblicità -

Il Comitato Co.Re.com della Campania, la Polizia Postale del distretto Campania, l’Ufficio scolastico regionale e l’Ordine dei Giornalisti della Campania, alla presenza del presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero, firmeranno domani un importante protocollo d’intesa (Sala Nassiria/Consiglio Regionale is. f13 h. 12.30) finalizzato alla promozione della media education nelle scuole e al contempo a rafforzare in condivisione le azioni sulla tutela dei minori nell’uso delle tecnologie digitali e dei social media.

Quest’accordo sancisce una collaborazione strategica tra autority regionale per le comunicazioni, Polizia cibernetica, istituzioni scolastiche e mondo dell’informazione, per un programma condiviso che miri a favorire tra i minori un uso responsabile degli strumenti digitali. C

on la crescente presenza di minori in rete il protocollo si propone di sviluppare iniziative volte a scongiurare la dipendenza da internet, dai rischio relativi al cyberbullismo, alla tutela della privacy ed alla sicurezza online.

L’Ordine dei Giornalisti sarà centrale nella diffusione delle buone pratiche giornalistiche in relazione alla tutela dei minori.

Il Protocollo d’intesa prevede un programma di progetti, incontri, seminari, nelle scuole della Campania e nei luoghi di aggregazione di giovani, la creazione di materiali didattici sulla media education e campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza in rete.