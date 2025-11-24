Coisp, il congresso a Torre del Greco

- pubblicità -

Si è tenuto in Torre del Greco, presso la sala congressi dell’Hotel Poseidon, il IX congresso provinciale di Napoli e regionale della Campania dell’organizzazione sindacale di polizia COISP.

Il consesso, composto da tutti i delegati aventi diritto al voto della Campania ed alla presenza del Segretario Nazionale Giuseppe Raimondi, ha riconfermato la nomina di Alfredo Onorato alla guida della segreteria Regionale della Campania, mentre Antonio Matrone è stato eletto quale nuovo Segretario Generale Provinciale di Napoli. Unitamente al segretario generale partenopeo sono stati nominati: Segretario Generale Vicario facente funzioni Antonella Bufano, Segretari Generali Aggiunti Luigi Antonio Rosario Fusco e Vincenzo Romano, Segretari Provinciali Paola Menozzi, Ciro Orlando, Vincenzo Daniele, Raffaele Esposito, Mario De Lucia, Ciro Imperato, Luca Turco, responsabile provinciale del Coordinamento Dirigenti/Funzionari della Polizia di Stato Ermelinda Torella. La Segreteria Regionale Campania: Segretario Generale Regionale facente funzioni Giuseppe Raimondi, Segretario Generale Aggiunto Claudio Trematerra, Segretari Regionali Gerardo Magnotta, Giovanni Tuosto, Luigi Fusco, Gianluca Sarcinelli, Mauro Di Capua, Vincenzo Basile, Edmondo Bisogno, Antonella Bufano, Davide Violante.

A termine delle fasi congressuali, si è tenuto un convegno dal tema “Da eroi a bersaglio: la violenza nel mondo sanitario. Prevenzione e contrasto”, un approfondimento sull’aspetto preventivo della violenza in ambito sanitario e sul suo contrasto alla luce delle nuove normative di carattere penale e processuale.“Quello della violenza contro i professionisti sanitari – dichiara il riconfermato Segretario Generale Regionale Alfredo Onorato – in merito a questo delicato problema, è oggi più che mai, una vera e propria piaga che infierisce sul nostro sistema di cura. Un fenomeno che è in crescita costante e molto spesso viene sottovalutato. A subire le aggressioni non sono soltanto persone fisiche ma l’intero valore etico e umano che la professione rappresenta. Contrastare, ma soprattutto prevenire questo fenomeno non è solo un fatto privato ma un problema collettivo che tocca la società nel suo insieme”. Anche il neo eletto Segretario Generale Provinciale di Napoli, Antonio Matrone si è espresso sull’argomento dichiarando: “Le forme di violenza verso i professionisti sanitari, rappresentano una ferita morale per tutta la comunità. Ogni volta che un medico viene aggredito, ogni qualvolta una infermiera subisce insulti e minacce, si incrina quel patto di fiducia che regge la relazione di cura. Difendere il personale sanitario significa difendere la qualità dell’assistenza, la sicurezza dei pazienti e la dignità del lavoro”. All’evento, moderato dal Segretario Generale del Coisp Domenico Pianese, ed alla presenza di oltre 160 poliziotti, sono intervenuti: il Procuratore Aggiunto della Procura di Napoli NORD dr.ssa Maria Di Mauro, il Direttore Sanitario dell’ASL Napoli 3 SUD dr. Pasquale Izzo, il parroco della chiesa San Paolo Apostolo di Caivano don Maurizio Patriciello ed ha concluso i lavori il Sottosegretario di Stato al Ministero degli Interni On. Nicola Molteni. Il convegno ha visto anche la partecipazione dei Segretari Nazionali Coisp Mario Vattone e Antonio Lanzilli e di numerose altre personalità per dei saluti istituzionali alla platea tra cui l’on. Francesco Emilio Borrelli, il sindaco di Torre del Greco dr. Luigi Mennella, il vice presidente del Consiglio Regionale della Campania dr. Loredana Raia, il Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, sottosezione di Torre Annunziata dr Matteo Di Micheli ed altre personalità del mondo politico, civile e imprenditoriale.