Coltellate a Chiaia, vittima attirata in una trappola

- pubblicità -

I carabinieri della Compagnia Napoli Centro hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un 14enne incensurato. Il ragazzo è gravemente indiziato del tentativo di omicidio di un coetaneo commesso con un coltello. I fatti sono avvenuti in pieno centro cittadino, in zona Piazza Dante, in ora notturna. La vittima era stata attirata a un incontro con il suo aggressore per un “chiarimento” a seguito di un precedente litigio, ma è stata immediatamente colpita con due coltellate, una a un braccio e una all’addome. Quest’ultima ferita, particolarmente penetrante, ha comportato una copiosa perdita di sangue: il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso.

I carabinieri, allertati dalla Centrale Operativa, hanno raccolto le prime informazioni sull’accaduto dalla vittima che ha dichiarato di conoscere il suo aggressore. Pertanto, all’esito di serrate e tempestive indagini, i carabinieri sono riusciti in un brevissimo lasso di tempo a individuare il presunto aggressore e a ricostruire la corretta e completa dinamica dei fatti, procedendo all’ascolto di testimoni presenti, ma soprattutto all’analisi delle immagini estrapolate da un sistema di videosorveglianza presente sul luogo dei fatti.

Attraverso queste attività gli investigatori sono arrivati all’identificazione dell’indiziato che è stato rintracciato poco dopo. All’atto del fermo, il presunto autore indossava ancora i capi d’abbigliamento ripresi dai sistemi di videosorveglianza. Il minore è stato accompagnato al Centro di Prima Accoglienza a disposizione della Procura per i Minorenni di Napoli in attesa dell’udienza per la convalida che si svolgerà dinanzi al gip del Tribunale per i minori.