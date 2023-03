Coltellate tra dodicenni, uno finisce in ospedale.

Un ragazzino di 12 anni è stato accoltellato nella tarda serata di ieri nel pieno centro di Napoli.

I Carabinieri della compagnia Napoli Centro sono intervenuti a piazza Municipio, incrocio via Mercadante, dove si sono verificati i fatti.

Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare il 12enne, mentre era in compagnia di altri amici, sarebbe stato avvicinato da un gruppo di coetanei. Per motivi ancora non chiari ne sfociava una lite e il minorenne veniva accoltellato più volte in diverse parti del corpo.

E’ intervenuta una ambulanza del 118 che ha trasportato il minorenne in codice rosso, ma non in pericolo di vita, nell’ospedale pediatrico Santobono. La diagnosi è di ferite lacero-contuse al torace, schiena e arti superiori.

E’ stato identificato e rintracciato dai Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli centro hanno identificato e rintracciato l’autore dell’aggressione ai danni del 12enne accoltellato la scorsa notte.

Ha anche lui 12 anni, verrà segnalato all’autorità giudiziaria e ai servizi sociali non essendo imputabile.

I militari hanno sentito diversi testimoni e acquisito molte immagini dai sistemi di video sorveglianza presenti in zona.

Questo ha permesso di circoscrivere la vicenda in brevissimo tempo. Vittima e aggressore si conoscevano di vista. Non si sa se fossero divisi da precedenti ruggini, comunque la lite culminata nel ferimento sarebbe scoppiata per una parola o uno sguardo di troppo. (ANSA).